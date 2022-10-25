Анатолий Кырджагасов: За нами правда

Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ провел встречу с работниками предприятия. Речь шла о завершающейся в Якутии мобилизации и проведении СВО на территории Украины. В начале встречи Анатолий Кырджагасов отметил, что после объявления в России частичной мобилизации, предприятие покинули несколько человек, но их единицы и трудоустроиться в АО «Водоканал» в будущем они уже не смогут.

В целом, коллектив предприятия, в том числе молодежь, с пониманием относится к происходящим событиям и не поддается паническим настроениям.

«Военкоматы и местные администрации не были готовы, это и привело к бардаку, который мы наблюдали в первые дни мобилизации», — сказал Анатолий Кырджагасов, связывая это со случаями мобилизации людей, не годных к воинской службе и формированием панических настроений в обществе.

Основная часть встречи была посвящена причинам СВО.

«Корни этого конфликта тянутся с начала 90-х годов, когда произошел развал СССР. Следующей целью коллективного Запада после этого должен был стать развал России, в том числе по национальному признаку. Об этом свидетельствует и множество сегодняшних фейков о неподобающем поведении представителей тех или иных народов во время СВО или, например, проведении мобилизации по национальному признаку», — подчеркнул Анатолий Кырджагасов.

В этой связи генеральный директор АО «Водоканал» призвал работников тщательно фильтровать информацию, которую они получают из соцсетей и отметил, что Россия, как сильное государство, всегда существовала основываясь на правде.

«Мы не начинали захватнических войн. В 19-м веке мы защищались от Наполеона, в 20-м от Гитлера и вот сегодня мы противостоим странам НАТО и Америке и подконтрольным ей государствам. Мы побеждали раньше и победим сейчас, ведь за нами правда» — подытожил Кырджагасов.

Речь руководителя предприятия коллектив встретил с воодушевлением, полностью поддержав все тезисы. Это свидетельствует о том, что водоканальцы не только ежедневно трудятся на благо своих земляков, но и готовы, по зову долга, встать на защиту страны. К слову, один из бывших работников АО «Водоканал», проходивший военную службу по контракту до объявления мобилизации, погиб исполняя свой воинский долг весной этого года. Также, сегодня в зоне СВО находятся 3 добровольца – работника предприятия. Еще 5 сотрудников были мобилизованы.