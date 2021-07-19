Анатолий Кырджагасов выдвинут в Госдуму

Вице-спикер Якутской городской Думы, генеральный директор АО «Водоканал» региональный лидер партии «Гражданская платформа» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ выдвинут кандидатом в депутаты в Государственную Думу ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 24 «Республика Саха (Якутия) – Якутский одномандатный избирательный округ № 24». Анатолий Андреевич выдвинут партией «Гражданская платформа», региональным лидером которой является. 15 июля на заседании Окружной избирательной комиссии принято решения об открытии специального избирательного счета кандидата, сообщается на сайте Центризбиркома Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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