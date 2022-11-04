Анатолий Кырджагасов: В Водоканале работают люди разных национальностей

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Поздравляю вас с праздником, имеющим для якутян особое значение – Днем народного единства!

Более 400 лет назад в 1612 году народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от иноземных захватчиков и положило конец Смутному времени. На протяжении многих лет этот день олицетворяет важность единства всех народов, проживающих на территории нашей страны. Именно сплетение разных культур, историй и традиций является главной силой России, и эта сила прошла проверку временем. Прожив многие века в таком содружестве, наша страна отвергает любые притеснения по расовому или культурному признаку и всегда готова встать на защиту тех, кто подвергается такому притеснению и бороться против любого проявления фашизма, нацизма и подобных идей.

Не понаслышке о важности единства знаем и мы – жители Республики Саха (Якутия). Представители 126 национальностей проживают на территории республики, что дает право считать Якутию самым многонациональным регионом страны. У каждого из нас своя особенная история, культура, религия, традиции и обычаи. Но несмотря на это, ежедневно мы бок о бок трудимся вместе во благо наших городов, поселков, республики и страны.

В АО «Водоканал» также работают люди разных национальностей, взглядов и поколений. И все они выполняют одну общую задачу – обеспечивают бесперебойное водоснабжение и водоотведение. Безусловно, особые климатические условия диктуют свои правила в нашей работе, и только слаженные действия, единство людей — являются залогом успеха в этом важном для якутян деле.

От имени коллектива АО «Водоканал» и от себя лично, поздравляю вас! Желаю уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть народы нашей республики помнят свои корни, подвиги и великое становление нашей страны. Будьте счастливы и здоровы, патриотичны и свободолюбивы!

Генеральный директор АО «Водоканал»,

Заместитель председателя Якутской городской Думы

А.А. Кырджагасов