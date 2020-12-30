Анатолий Кырджагасов: Удачи в Новом году!

Уважаемые якутяне, дорогие друзья!

2020 год был одним из самых сложных за многие десятилетия. Никогда еще современный Якутск не встречался с такими серьезными вызовами. Наша с вами стабильная и размеренная жизнь встретилась с большими трудностями, которые все же не сломили нас, а сделали только сильнее. Многие намеченные планы не смогли осуществится должным образом, но мы искали и находили иные подходы к решениям поставленных на этот год задач.

При этом, не смотря на пандемию коронавируса, работа нашего предприятия не останавливалась ни на минуту, каждый день в город Якутск подавалась чистая холодная вода. Более того, мы смогли модернизировать наше оборудование и во время паводка качество воды не изменилось, но и стало лучше. Бесперебойное водоснабжение, снижение аварийности путем плановых ремонтных работ на разных участках и сооружениях, улучшение клиентского сервиса всегда были нашими основными приоритетами. Параллельно мы вели работу по развитию водоснабжения за пределами столицы Республики: провели модернизацию водозаборных сооружений в селе Верхневилюйск, начали строительство новой канализационной очистной станции в поселке Жатай.

Наступающий 2021 год для нас юбилейный. 27 марта АО «Водоканал» исполнится 80 лет, что делает наше предприятие одним из старейших. В честь этого знакового события мы запланировали множество мероприятий и проектов, которые мы реализуем не смотря ни на какие трудности.

Искренне желаю, чтобы 2021 год стал годом успеха и процветания нашей любимой Республики, умножил ее могучие внутренние силы, укрепил наше единство и веру в завтрашний день.

Желаю вам и вашим родным и близким волшебного новогоднего настроения, крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания и согласия!

Удачи в Новом году!

Генеральный директор АО «Водоканал»,

Заместитель председателя Якутской Городской Думы

Кырджагасов А. А.