Анатолий Кырджагасов соболезнует

От себя лично и от имени коллектива АО «Водоканал» выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина города Якутска, Председателя Совета ветеранов города Якутска, члена Совета старейшин города Якутска Михаила Дмитриевича ПОПОВА.

Всего три месяца не дожил до 75-летия Великой Победы человек, который боролся за нее с оружием в руках, а затем, не жалея сил, восстанавливал мощь и величие нашего Отечества. Все, что ни делал Михаил Дмитриевич, он делал по совести и от души, не отделяя себя от людей, с которыми всегда был рядом. Всеобщее уважение и непререкаемый авторитет Михаила Дмитриевича лишь подчеркивают тяжесть утраты, которую с его уходом понесла Якутия и ее ветеранское движение.

Светлая память о славном защитнике Отечества, достойном человеке и великом труженике навсегда останется в наших сердцах. Разделяем боль этой невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными и близкими.

Генеральный директор АО «Водоканал»

Анатолий Кырджагасов