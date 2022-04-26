Анатолий Кырджагасов: Поздравляю с днем рождения нашей неповторимой, любимой родины – Якутии

Уважаемые якутяне, земляки, друзья!

Искренне поздравляю вас с главным для нашей Якутии праздником – Днем республики. Этот день символизирует единение, мир и согласие народов многонациональной Якутии. Это особая дата, которая не только объединяет всех жителей родного края, но и день, когда каждый из нас отдает дань уважения и благодарности всем, кто стоял у истоков государственности нашей республики. Платон Ойунский, Максим Аммосов, Исидор Барахов, Степан Аржаков – эти имена вошли в нашу память как имена отцов-основателей якутской государственности, и помнить их будут веками.

Ровно 100 лет назад, 27 апреля 1922 года был подписан документ об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической республики, а через 70 лет в этот день вступила в силу новая Конституция РС (Я). Эти значимые для истории нашего края события задали вектор для последующего развития Якутии, стали основой для становления государственности республики, позволили ей двигаться вперед.

Сегодня государственность республики перешла вековой рубеж. Для народов земли Олонхо это конец целой исторической эпохи и начало новых свершений. Якутия уже крепко стоит на ногах и четко видит свои дальнейшие цели. Стратегия социально-экономического развития до 2032 года с целевым видением до 2050 года уже планомерно выполняет свои задачи, направленные на улучшения качества жизни якутян. Свою лепту в это вносит и Водоканал, активно развивая системы водоснабжения и водоотведения на территории Якутии.

Уважаемые якутяне, земляки! Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем рождения нашей неповторимой, любимой родины – Якутии. От лица всех работников АО «Водоканал» и от себя лично желаю вам доброго здоровья, счастья, успешной реализации намеченных планов и созидательного труда на благо нашей Родины.

Генеральный директор

АО “Водоканал”, А.А. Кырджагасов

Заместитель председателя

Якутской Городской Думы