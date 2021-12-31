Анатолий Кырджагасов: С самым долгожданным праздником!

Дорогие земляки, жители и гости Республики Саха (Якутия)!

Сегодня все мы с замирением сердца, предвкушая свершение всех наших заветных желаний, ждем самый долгожданный праздник. Уже через несколько часов мы перелистнем страницу летоисчисления и встретим Новый 2022 год!

Вспоминая уходящий, юбилейный для АО «Водоканал», 2021 год, хочется отметить трудовые успехи коллектива АО «Водоканал», и их было немало: в Якутске провели масштабную работу по ремонту канализационного коллектора №1 – старейшего коллектора в городе. Активно велись работы по строительству канализационного коллектора №3 и водоузла №5 – важнейших объектов водоснабжения и водоотведения для южной части столицы Якутии, эти работы продолжатся и в следующем году. В эксплуатацию, после реконструкции, ввели водоузел «Геолог». В селе Верхневилюйск после масштабной реконструкции мы запустили водоочистную станцию, которая позволила обеспечить качественной и чистой водой жителей села. Сейчас в селе нами ведется активная работа по строительству сетей водоснабжения и канализационной очистной станции. Аналогичная станция возводится в поселке Жатай. И это лишь крупные проекты, реализуемые нашим предприятием. Не стоит забывать и про текущую работу – ежедневно наши специалисты следят за тем, чтобы подача воды в город шла без сбоев, а системы водоснабжения и водоотведения функционировали надежно. Понимая масштабы этой работы, хочется от всей души поблагодарить работников Водоканала за хорошую, качественную, зачастую самоотверженную работу.

Хочется также сказать спасибо нашим потребителям, нынешним и будущим, крупным и не очень, предприятиям и жителям. Именно вы даете нам стимул и мотивируете на дальнейшее улучшение качества водоснабжения и водоотведения.

Уважаемые якутяне! Искренне желаю, чтобы новый 2022 год стал для вас годом исполнения самых заветных желаний и роста. Пусть наш совместный труд множит могучие внутренние силы любимой Республики, ведет ее к дальнейшему процветанию и укрепляет наше единство.

Желаю вам, вашим родным и близким хорошего настроения, веры в новогоднее волшебство, крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания!

Удачи в Новом году!