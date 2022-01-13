Анатолий Кырджагасов: С Днем российской печати!

Уважаемые журналисты, работники средства массовой информации, издательств!

От имени АО «Водоканал» и от себя лично искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, берущим свое начало со дня издания первой российской печатной газеты «Ведомости» в 1703 году – Днем российской печати!

Пресса, будь то печатные издания, телевидение, новостные сайты или блоги, сегодня являются главным источником полезной информации, посредником между властью и гражданами, выразителем общественных и личных мнений. Вы – реальная сила, влияющая не только на наши умы, но и сердца. Порой, вы вовсе становитесь единственными, у кого простые граждане могу найти поддержку в решении сложных вопросов. Кроме того, сегодня власть журналистики основывается не только на праве спрашивать, но и на праве требовать, что несомненно дает толчок к дальнейшему развитию городов, регионов, страны.

В праздничный день желаю вам оставаться такими же беспристрастными и честными в вопросе освещения общественной жизни, пусть профессиональная деятельность награждает вас еще большим вдохновением, интересными темами, яркими событиями, общественным признанием и чувством удовлетворения от выполнения важной для нас всех работы! С праздником!

Генеральный директор

АО “Водоканал”, А. А. Кырджагасов

заместитель председателя

Якутской городской Думы

