Анатолий Кырджагасов прокомментировал поправку к Конституции

В Конституцию Российской Федерации предложено внести поправку, согласно которой высшим чинам страны будет запрещено иметь счета в зарубежных банках и гражданство в иностранных государствах.

— Статья подразумевает, что чиновникам (президенту, губернаторам, сенаторам и депутатам, членам правительства, судьям и прокурорам) запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Президенту отдельно запрещается хранить ценности в иностранных банках. Я полностью поддерживаю эту статью в Конституции РФ, поскольку в высших эшелонах власти должны быть люди, четко осознающие свою роль и ответственность перед страной, чьи цели и интересы связаны с ее развитием и процветанием, а не личной мелкой выгодой. К тому же будет не лишним, если, скажем так, финансовый оборот средств высших чиновников будет регулироваться российским законодательством, что вполне вероятно может помочь избежать как различного рода махинаций, так и развития коррупции, — прокомментировал заместитель председателя Якутской городской Думы, генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ.