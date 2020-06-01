Анатолий Кырджагасов поздравляет с Днем защиты детей

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

Среди множества прекрасных событий и важных дат в первый день лета мы с удовольствием отмечаем яркий и искренний праздник — День защиты детей. Это праздник радости и счастья, которые нам дарят отцовство и материнство.

А еще этот праздник – напоминание нам, родителям, о нашей ответственности за подрастающее поколение. За то, чтобы наши дети росли в атмосфере любви и заботы, доверия и уважения. Только так мы сможем воспитать достойных людей, способных мечтать и творить, добиваться поставленных целей и побеждать, быть любящими, добрыми и милосердными.

От себя лично, от имени коллектива АО «Водоканал» и Совета отцов г.Якутска сердечно поздравляю всех вас с Днем защиты детей! От всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов всем нашим детям, их родителям, родным и близким! Пусть пора детства будет безмятежным временем радости и удивительных открытий, красивых и добрых мечтаний и незабываемых приключений. Пусть наши дети растут такими, чтобы их судьба, дела и поступки всегда были поводом для нашей родительской гордости!

С праздником!

Генеральный директор АО «Водоканал»

Председатель Совета отцов г.Якутска

А. А. Кырджагасов