Анатолий Кырджагасов поздравляет с Днем государственности РС(Я)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сегодня, 27 сентября, мы отмечаем один из важнейших праздников нашей республики. Ровно 29 лет назад в этот день Якутия провозгласила Декларацию о государственном суверенитете, что определило государственно-правовое устройство и общественно-политический облик Якутии в составе России. День государственности символизирует весь исторический путь нашего региона, служит мощным стимулом укрепления единства и взаимопонимания представителей всех народов, проживающих в республике.

Сейчас перед Якутией стоят важнейшие цели и задачи – по повышению уровня благосостояния населения, развитию экономического потенциала. Только консолидировав свои силы, мы укрепим экономику и социальную сферу города Якутска, Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Ценности семьи, национальной самобытности, уважение к заслугам старших поколений, патриотизм – это то, что должно быть устойчивой основой нашего общего завтра.

Мы все являемся частью великой державы и гордимся своей Родиной. Пусть такие праздники вдохновляют на добрые дела и свершения, способствуют новым успехам во благо родного города, республики и всей нашей страны!

От имени руководства АО «Водоканал», главного источника жизни жителей и гостей столицы Якутии, и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательный днём!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов, счастья и любви!

С уважением, Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, генеральный директор АО «Водоканал», вице-спикер ЯГД, председатель ЯРО ПП «Гражданская Платформа»