30.10.2022
08:16
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Праздники

Анатолий Кырджагасов поздравляет с Днем автомобилиста

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли!

От имени коллектива АО «Водоканал» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем работников автомобильного транспорта!

От слаженной работы водителей, механиков, автослесарей, инженерно-технических работников зависит развитие транспортного комплекса, инженерной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры, экономики и социальной сферы. При этом, экстремальные климатические условия нашего региона значительно повышают требования к опыту и квалификации работников автотранспортной отрасли.

Автотранспортный цех Водоканала — одно из старейших и многочисленных структурных подразделений предприятия. От его слаженной работы во многом зависит оперативность наших служб в случае внештатных ситуаций. И благодаря самоотверженному труду, профессионализму, оперативности и ответственности работников нашего автотранспортного цеха обеспечивается слаженная и бесперебойная работа объектов жизнеобеспечения Якутска.

Уважаемые работники автотранспортной отрасли, желаю вам легких и ровных дорог, надежной техники, взаимопомощи и взаимовыручки в пути! Пусть в вашей работе никогда не встречаются трудности и вызовы, с которыми вы бы не смогли справится. Счастья, здоровья, успеха вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «Водоканал»,
Заместитель председателя Якутской городской Думы
А.А. Кырджагасов

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