Анатолий Кырджагасов: Подтвержден курс на укрепление суверенитета

Комментарий заместителя председателя Якутской городской Думы Анатолия Кырджагасова к посланию президента Российской Федерации Федеральному собранию.

Считаю, что это, безусловно, одно из сильнейших посланий главы государства Федеральному собранию по содержанию и значению для внутренней политики страны. Заявлены беспрецедентные меры социальной поддержки для сохранения и приумножения российского народа: расширение и продление программы предоставления материнского капитала, увеличение его размера, закрепление, как конституционной нормы, индексирования пенсий, конкретные меры по развитию образования и здравоохранения.

Четко и жестко озвучена необходимость формирования единой системы публичной власти от федерального до муниципального уровня. Это означает необходимость искать новые возможности для эффективного взаимодействия между разными уровнями и ветвями власти, а не причины для перекладывания ответственности за решение поставленных задач. Вне зависимости от того, идет ли речь о создании новых мест в яслях, детских садах и школах, организации бесплатного горячего питания для школьников или об исполнении иных полномочий муниципального и регионального уровней.

Конкретными предложениями подтвержден курс на безусловное укрепление суверенитета нашего государства – от установления приоритета законодательства Российской Федерации над международным правом до введения прямого запрета на занятие значимых государственных должностей лицам, имеющим гражданство или вид на жительство других стран. Это последовательное продолжение курса на национализацию российской элиты и исключение внешнего влияния на внутриполитические процессы в России.