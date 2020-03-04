Анатолий Кырджагасов отчитался перед избирателями о проделанной работе

В СОШ №15 состоялся отчет заместителя председателя Якутской городской Думы Анатолия Кырджагасова перед избирателями Промышленного округа.

Представитель партии «Гражданская платформа» проинформировал горожан о проделанной работе и планах на ближайшую перспективу. О взаимодействии с депутатом родителей школьников также проинформировала директор СОШ №15 Светлана Горбатюк. Она отметила многолетнее плодотворное сотрудничество как с депутатом Анатолием Кырджагасовым, так и с возглавляемым им АО «Водоканал». Это помогает не только решать многие школьные проблемы, но и оказывать адресную помощь горожанам в самых разных вопросах – от устранения недостатков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства до продвижения здорового образа жизни.

В частности, в ходе отчета прозвучала радостная для коллектива школы и родителей учеников информация о том, что уже в нынешнем году в школе будет проведен долгожданный ремонт. Благодаря активной позиции Анатолия Кырджагасова и его коллег-депутатов, при формировании муниципального бюджета на эти цели были выделены необходимые средства.

Уже объявлен соответствующий конкурс, и в ближайшее время будет определен подрядчик на производство ремонтных работ. В ходе встречи горожане высказали ряд пожеланий, в том числе связанных с организацией летнего отдыха одаренных школьников и созданием общественного физкультурно-спортивного комплекса в районе, прилегающем к школе. Жители Промышленного округа тепло приняли отчет Анатолия Кырджагасова, и выразили надежду, что его депутатская деятельность и в дальнейшем будет приносить пользу и детям, и взрослым, и всему городу.