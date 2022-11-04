Директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов о снижении тарифов для предпринимателей и ремонте ул. Чернышевского.

Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов провел рабочую встречу по вопросу продолжения работ по ул. Чернышевского при прокладке канализационного коллектора и тарифу за негативное воздействие

Встреча прошла с участием зампредседателя координационного совета по предпринимательству при главе республики Ириной Котенко и зампредом союза товаропроизводителей Ольгой Николаевой. Основные вопросы касались продолжения работ по ул. Чернышевского при прокладке канализационного коллектора и тарифу за негативное воздействие на окружающую среду.

Анатолий Андреевич, расскажите какие моменты были озвучены, какие предложения решения были приняты?

В ходе рабочей встречи обсуждался вопрос тарифа за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и экологию, тариф которых складывается из коэффициентов 0,5 и 2,0 соответственно.

Ириной Котенко были озвучены вопросы по механизму складывания коэффициента и образования тарифа и о необходимости уточнений, в чьих полномочиях устанавливать нормативы и утверждать коэффициенты. Также было предложено рассмотреть возможность снижения тарифа за негативное воздействие и найти пути решения для достижения данной цели.

Озвученные вопросы были мной поддержаны в полной мере. Мы рассмотрим и уточним все вопросы по законодательству, выработаем механизмы и постараемся найти способы снизить тариф за негативное воздействие.

Чем вызвана необходимость снижения тарифа?

Подробности: sakhaday.ru