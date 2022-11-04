Анатолий Кырджагасов о снижении тарифов для предпринимателей и ремонте ул. Чернышевского
Директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов о снижении тарифов для предпринимателей и ремонте ул. Чернышевского.
Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов провел рабочую встречу по вопросу продолжения работ по ул. Чернышевского при прокладке канализационного коллектора и тарифу за негативное воздействие
Встреча прошла с участием зампредседателя координационного совета по предпринимательству при главе республики Ириной Котенко и зампредом союза товаропроизводителей Ольгой Николаевой. Основные вопросы касались продолжения работ по ул. Чернышевского при прокладке канализационного коллектора и тарифу за негативное воздействие на окружающую среду.
- Анатолий Андреевич, расскажите какие моменты были озвучены, какие предложения решения были приняты?
- В ходе рабочей встречи обсуждался вопрос тарифа за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и экологию, тариф которых складывается из коэффициентов 0,5 и 2,0 соответственно.
Ириной Котенко были озвучены вопросы по механизму складывания коэффициента и образования тарифа и о необходимости уточнений, в чьих полномочиях устанавливать нормативы и утверждать коэффициенты. Также было предложено рассмотреть возможность снижения тарифа за негативное воздействие и найти пути решения для достижения данной цели.
Озвученные вопросы были мной поддержаны в полной мере. Мы рассмотрим и уточним все вопросы по законодательству, выработаем механизмы и постараемся найти способы снизить тариф за негативное воздействие.
- Чем вызвана необходимость снижения тарифа?
Подробности: sakhaday.ru
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