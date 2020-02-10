Анатолий Кырджагасов о планах, инвестициях и беге

Впервые за много десятилетий в Якутске из-под кранов весь год шла чистая вода. Невзирая на паводок и ледостав. В иные годы предусмотрительные горожане за несколько дней до ледохода запасались чистой водой, не желая потреблять коричневую муть. В 2019–м ситуация кардинально изменилась. О том, каким был уходящий год для «Водоканала», какие планы у предприятия, корреспондент газеты «Якутия» поговорила с заслуженным работником народного хозяйства РС(Я), генеральным директором АО «Водоканал» Анатолием КЫРДЖАГАСОВЫМ.

Какая вода бежит из-под крана

– Анатолий Андреевич, чем вам больше всего запомнился 2019-й год?

– Событий было много. Но, пожалуй, самое главное – это то, что у жителей Якутска, впервые за многие десятилетия, весь год была чистая вода. Раньше в «Водоканале» с тревогой ждали что паводка, что ледостава. В это время телефоны диспетчерской предприятия буквально раскалялись от звонков и жалоб людей на плохое качество воды. Минувший год показал, что, благодаря многолетним усилиям руководства республики, слаженной работе коллектива АО «Водоканал», это осталось в прошлом.





– То есть, сейчас в Якутске из каждого крана, подключенного к централизованной системе водоснабжения, течет чистая вода?

– По магистральным сетям «Водоканала» – однозначно, да. Это факт, подтверждаемый жестким контролем Роспотребнадзора. В 2018 и 2019 годах мы подали в город сопоставимый объем воды – более 21 млн кубометров. Но если за 2018 год было до 26% проб воды, которая по разным показателям не соответствовала стандартам, то в 2019 году таких проб практически не было! А вот с внутриквартальными и внутридомовыми сетями ситуация иная. За долгие годы, когда вода из Лены, скажем так, недостаточно очищалась, в них много чего накопилось. Да и сами эти сети достаточно изношены. По-хорошему, тем, кто за них отвечает – компаниям-транспортировщикам воды, таким, как «Якутскэнерго», «Теплоэнергия», управляющим компаниям, ТСЖ – надо менять их под чутким руководством города. Но это не сиюминутное дело. Поэтому в ходе подготовки города к текущему отопительному сезону по нашей инициативе была организована работа по промывке и дезинфекции внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения. Там, где транспортировщики и управляющие компании с ТСЖ сделали эту работу на совесть, у горожан из крана, действительно, течет чистая вода. Там, где нет – это обязательно надо делать. Причем несколько лет подряд, если нет возможности обновить сети.







– Какие еще события прошедшего года хотите отметить?

– Огромную работу, которая была проделана по приведению в порядок нашего канализационного коллектора №2. Он был построен в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века и за это время пришел в аварийное состояние. Сооружение просто не выдержало темпов роста города. Поэтому несколько лет в адрес «Водоканала» было немало нареканий и от надзорных органов, и от горожан по поводу разлива сточных вод из переполненных колодцев, в том числе и в Горканал.





В прошлом году мы аккумулировали необходимые ресурсы, технику и основательно почистили наш коллектор. Всех проблем это не решило, но сегодня он работает штатно. Однако понимание того, что нужен еще один современный коллектор, который помог бы справиться с потребностями растущего города, только окрепло. Мы смогли эту необходимость показать и доказать на уровне руководства республики, и строительство такого объекта появилось в инвестиционной программе предприятия с 2020 года.

Тревожно было из-за резкого обмеления реки Лены в конце лета прошлого года. Город без воды не остался, вместе с республикой проблему решить удалось. Но это лишь подтверждает остроту вопроса, который мы подняли на Всероссийском водном конгрессе – надо заниматься руслообразованием реки Лены в районе Якутска, иначе последствия будут очень серьезными.

Считаю очень важным и почетным, что руководителя якутского «Водоканала» избрали в Совет Всероссийской ассоциации водоснабжения и водоотведения. В состав этого отраслевого объединения входит порядка двухсот предприятий со всей страны. Сам же Совет Ассоциации состоит из 15 человек, где лишь семеро представляют сами «Водоканалы». Это хорошая трибуна, с которой можно не только озвучивать проблемы отрасли, но и добиваться их решения на федеральном уровне.





Большое хозяйство будет еще больше

– «Водоканал» – это большое хозяйство? Сколько человек работает на предприятии?

– Сегодня наш коллектив – это чуть больше 1000 человек. А насчет масштабов судите сами. Якутский «Водоканал» – это один из самых современных в России комплексов водозаборных сооружений наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. У нас без малого 115 км магистральных сетей водоснабжения, шесть распределяющих водоузлов, через которые получают воду более 73% жителей Якутска.

Водоотведение и очистка – это станция биологической очистки стоков, сливная станция по приему жидких бытовых отходов, два канализационных коллектора и, в общей сложности, почти 180 км канализационных сетей, 98 канализационных насосных станций. Это наш основной производственный комплекс.

Еще есть ремонтно-механический и автотранспортный цех, Управление капитального строительства, служба главного энергетика и КИПиА, служба снабжения, лаборатория.

Взаимодействием с абонентами занимается Управление сбыта «Водоканала», хозяйственную устойчивость предприятия обеспечивают финансовая, экономическая, юридическая службы. В общем, хозяйство основательное.

– Говорят, предприятие еще и расширяться будет?

– Это не просто разговоры, а вполне реальные перспективы на ближайшие годы. Наш Ил Дархан Айсен Сергеевич Николаев поставил перед АО «Водоканал» масштабные задачи по организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения по всей республике. Его мнение простое и понятное – этим должны заниматься профессионалы. Такой взгляд разделяют и в правительстве республики. При его поддержке мы в прошлом году создали серьезный задел, который нынче позволит нам начать работы в населенных пунктах Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского улусов и в городском округе «город Жатай».

Чтобы надежно эксплуатировать построенные там сооружения и сети, надо будет создавать филиалы и участки АО «Водоканал», готовить квалифицированный персонал из местных специалистов. Если вспомните недавнюю историю Якутии, то в ней было Республиканское производственное объединение «Водоканал», которое по такой схеме и работало. Так что ничего необычного. Но работы нам точно прибавится.

Кроме того, у нас два крупных инвестиционных проекта в Якутске. Это строительство канализационного коллектора №3 и водоузла №5. Начнем их реализацию в этом году. Введение в строй этих объектов придаст новый импульс развитию и застройке южной части столицы республики. Что, в связи с предстоящим возведением моста через реку Лену, становится все более актуальным.





На личном примере

– Есть ресурсы для такого роста масштабов деятельности?

– Самый главный ресурс предприятия – это люди, которые здесь трудятся. Настоящие профессионалы своего дела. Неравнодушные. Наверное, мало кто знает, что в «Водоканале» сложилось несколько трудовых династий, общий рабочий стаж которых превышает 600(!) лет. У нас работают люди, которые не только знают, но и любят своё дело, относятся к нему ответственно. Если коротко сказать, то в разведку с ними я пойду. Что касается резервов, то они, как правило, всегда есть. Важно знать, где искать.

– Вы где ищете?

– В разных сферах – в совершенствовании системы управления предприятием, организации закупочной деятельности и материально-технического снабжения. Сами начали выполнять некоторые виды работ, на которые прежде искали подрядчиков. Банально экономим электроэнергию, выключая освещение в помещениях, где никого нет. Стараемся рачительно использовать свои возможности.

И, конечно же, – в людях. Вот, к примеру, у нас очень спортивный, да и просто придерживающийся здорового образа жизни коллектив. А что значит здоровый сотрудник? Это стабильные производственные показатели, снижение затрат на оплату больничных листов, другие связанные с этим издержки. В масштабах предприятия все это может показаться мелочью, копейками. Но, как известно, копейка рубль бережет. Поэтому мы серьезно относимся к здоровью своих сотрудников. В «Водоканале» ежегодно проводится спартакиада между структурными подразделениями, открыли второй тренажерный зал, недавно создали свой «Клуб любителей бега».

– А вы сами как к физкультуре и спорту относитесь?

– Чтобы за руководителем люди пошли, и не только на трудовые свершения, ему должны верить. Самый верный способ такое доверие заслужить – это личный пример. Я бегаю. На длинные дистанции. Каждый день по утрам. Причем многие наши сотрудники составляют мне компанию. Недавно покорил для себя важную промежуточную вершину – пробежал полумарафон, 21 км 098 метров. Тренируюсь, чтобы пробежать полную марафонскую дистанцию. Регулярно хожу в спортзал. Люди это видят, понимают, что мы с ними не просто разговоры ведем, как хорошо дружить с физкультурой и спортом, а относимся к этому всерьез.

– К чему еще, кроме работы и спорта, так же серьезно относятся в «Водоканале»?

– К жизни во всех ее проявлениях. К тому, чтобы сделать ее хоть немного лучше. Мы же не на другой планете живем. Заботимся об экологии, субботники проводим регулярно, организовали на предприятии раздельный сбор мусора. В прошлом году запустили всероссийскую экологическую эстафету среди отраслевых предприятий. Первыми ее приняли коллеги из Улан-Удэ, а сегодня она уже в Новокузнецке.

«Водоканал» одним из первых поднял Знамя Победы, и мы серьезно готовимся к празднованию 75-летия этого великого события. Регулярно проводим на предприятии благотворительные акции, чтобы помочь и своим работникам, и горожанам. Об этой стороне нашей жизни можно много и долго рассказывать. Здесь, на мой взгляд, важно другое. Мы работаем с водой, которая по своей природе является мощнейшим носителем энергетики и информации. Поэтому стараемся сделать так, чтобы через наш труд люди получали чистую во всех смыслах воду от людей с чистой душой и помыслами.





