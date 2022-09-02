Анатолий Кырджагасов о готовности к отопительному сезону и счетах за воду

На этой неделе Анатолий КЫРДЖАГАСОВ генеральный директор АО «Водоканал» встретился с журналистами, где ответил вопросы и рассказал о работе организации, в том числе и о наболевших вопросах. Вопросов к Водоканалу накопилось много, начиная от ремонтных работ, заканчивая платежами.

Промыто 112 километров сетей

Водоканал Якутска полностью завершил работы по подготовке к отопительному сезону. Было промыто и дезинфицировано 112 километров магистральных водопроводов. Промывочная кампания в этом году началась 7 июня и завершилась 29 августа.

Самые масштабные работы были проведены в ночь с 17 на 18 августа, когда произошло полное отключение городских сетей. За девять часов были заменены задвижки, произведены работы по герметизации сетей и замене запорной арматуры. После завершения этих работ готовность к отопительному сезону составила 100%.

Что касается работ с канализацией, то процент готовности составляет 81%, но весь объем работ будет завершен уже к началу октября.

В этом году заработала канализационная очистительная станция поселке Жатай. Теперь стоки проходят механическую и биологическая очистку, в этом месяце начнется еще и химическая.

Что касается ремонта на улице Чернышевского, до кольца проложены практически все трубы и со следующей недели начнется асфальтирование. До 25 сентября от семинарии до кольцевой все должно быть полностью асфальтировано, в ноябре начнутся работы на участке от кольцевой до ул. Автодорожная.

Ведется работа по сливным станциям. Два участка переданы Водоканалу, где идет благоустройством территории. Они находятся на территории ДСК (южная часть города) и в районе СМУ-16 (северная часть города). Оборудование и сами сливные станции готовятся, в октябре они будут установлены.

Качество воды

— Что касается качества воды. Как известно, вода из Водоканала хорошего качества и, в основном, она портится в городских сетях. Какие-то меры будут предприниматься городом в этом направлении?

— Мы свои сети поменяли примерно на 40% и каждый год их промываем. В разных концах точки ввода соответствует нормам. Это очень просто проверить – набрать воды на водоколонке. Они напрямую подключены к нашим сетям. Основной вопрос касается внутриквартальных и внутридомовых сетей. Если внутриквартальные сети промываются, контролируются Роспотребнадзором, и у компаний как Теплоэнергия и Якутскэнерго есть план замены сетей, то во внутридомовых сетях – ситуация «швах». Это видно после каждой остановки подачи воды — в первые минуты после включения идет грязная вода. Собственникам жилья надо требовать от своих управляющих компаний и ТСЖ промывать внутридомовые сети и менять старые, изношенные сети. Этот вопрос можно решить только так.

О плате за воду

— Когда произошло разделение оплаты за воду? Раньше люди оплачивали счета через управляющую компанию, а сейчас им приходят уведомления о задолженности?

— Это произошло после того, как развалилось РКЦ. Был единый расчетно-кассовый центр, где в едином документе были указаны все платежи. Как только развалился РКЦ, начался раздрай. Все перешло в управляющие компании и ТСЖ, недобросовестные компании присваивали деньги и не перечисляли Водоканалу, Якутксэнерго, газовикам и так далее. Поэтому каждое предприятие начало формировать свой платежный документ. Как показала практика, это, в первую очередь, неудобно для населения. Мы решили вернуться к старой практике, тем более во многих других городах сохранились рассчетно-кассовые центры.

Многие люди оплачивают счета, не глядя. И они удивляются, когда им приходит счет от Водоканала. Если человек не знает свои реквизиты, то номер лицевого можно посмотреть на сайте водоканала (https://vodokanal-ykt.ru) и оплатить можно через кассы Энергосбыта, банки и мобильный банк.

Что касается должников, то воду перекрывать мы не имеем права, мы перекрываем водоотведение. Мы этим занимаемся уже больше года. Есть специальное оборудование, которое позволяет перекрыть определенную квартиру.

Про общественную жизнь

Мы активно занимаемся общественной жизнью. В этом году провели якутский ледовый пробег «Кубок Водоканала» с большим количеством участников. Он прошел в местности Зеленый луг и участников было очень много, В следующем году рассчитываем участие, порядка, 300 человек.

В этом году мы обеспечили водой республиканский Ысыах Олонхо в Верхневилюйске. Там были установлены водоколонки и во многих местах торговли были проведены водоводы. В следующем году планируем участвовать в водоснабжении Ысыаха Олонхо в селе Томтор Оймяконского улуса. Наши специалисты уже съездили на место проведения национального праздника и на сегодня проводятся необходимые расчеты.

В этом году мы обустроили каток на площади Ленина, оказываем поддержку дому-музею Якутской ссылки. В день реки Лена 2 июля убрали береговую зону возле нашего забора, присоединились к всероссийской акции «Марафон зеленых дел», более 100 работников Водоканала, совместно с представителями Сахаэнерго и Якутской ТЭЦ провели уборку береговой территории озера ТЭЦ, прилегающего к 202 микрорайону.

Мы участвуем в проекте аэрации озера Сайсары. Это озеро является одним из символических мест, поэтому сохранение озера беспокоит Водоканал.