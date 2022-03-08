Анатолий Кырджагасов: Не представляем свою жизнь без вашей любви и заботы

Дорогие женщины, милые дамы!

От имени всего мужского коллектива АО «Водоканал» и от себя лично поздравляю вас с самым весенним, самым прекрасным и нежным праздником – Международным женским днем!

Несмотря на исторические корни, сегодня этот день символизирует огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к вам, милые дамы! Наверняка, в предпраздничные дни вы услышали и услышите еще немало теплых слов и добрых пожеланий от коллег, друзей и близких вам людей. Нам приятно присоединиться ко всему светлому и доброму, что сказано в ваш адрес. Прежде всего потому, что эти слова сказаны искренне, от всего сердца. Мы, мужчины, не представляем свою жизнь без вас, без вашей любви и заботы. Ведь именно вы несете в этот мир все самое прекрасное. При этом, современных женщин нельзя назвать слабым полом! Они не боятся трудностей, растут профессионально и личностно, принимают активное участие в жизни страны, но вместе с тем остаются женственными и хрупкими, успевают заботиться о близких, растить детей, сохранять порядок и уют в домах. И мы высоко ценим ваш профессионализм и трудолюбие, поддержку и внимание.

Желаю вам, милые женщины, поменьше огорчений, побольше улыбок и цветов, успехов во всех начинаниях! Оставайтесь всегда такими же красивыми, обаятельными и неповторимыми! Пусть с вами рядом будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие. Семейного вам счастья, здоровья и благополучия! С праздником!