Анатолий Кырджагасов: Наш долг — хранить память о подвиге соотечественников

Уважаемые ветераны войны и тыла!

Соотечественники! Дорогие друзья!

Сегодня вместе с вами мы отмечает один из важнейших для нас и истории нашего государства праздников – День Великой Победы! Эта святая для нашего многонационального народа дата – свидетельство непобедимой мощи нашей страны, величия и твердости духа людей, отстаивающих правое дело, свидетельство силы нашего единства.

9 мая 1945 года – эта дата с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. И мы с глубоким почтением склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Отечество на фронте, не покладая рук трудился в тылу, кто отстоял нашу независимость и освободил Европу от фашистских захватчиков.

Вместе с этим, мы осознаем наш долг — хранить память о подвиге наших соотечественников, ведь память – это то, что незримой, но неразрывной нитью связывает поколения на протяжении веков, делает всех нас единым народом, подвиг которого никогда не будет забыт!

В АО «Водоканал» День Победы несет особый сакральный смысл. Ведь предприятие появилось за пару месяцев до начала самой страшной и кровопролитной войны в истории России. За все военные годы защищать Отечество на фронт ушли 14 водоканальцев. Перед теми, кто остался, стояли большие задачи, которые они выполнили с честью в годы военной поры. А за всю историю предприятия здесь трудились несколько десятков участников Войны.

От имени АО «Водоканал» и от себя лично поздравляю с Днем победы ветеранов, всех, кто участвовал в боевых действиях и всех людей, которым дороги мир и благополучие! Желаю крепкого железного здоровья, бодрости духа, чуткости души! Пусть близкие люди дарят вам внимание, понимание и любовь! Будьте счастливы и живите в мире!

Генеральный директор АО «Водоканал»,

Заместитель председателя Якутской Городской Думы

А. А. Кырджагасов