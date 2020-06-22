22.06.2020
09:11
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Общество

Анатолий Кырджагасов: Мы свято чтим память о всех героях

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие якутяне!

22 июня в России — День памяти и скорби. 79 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война — тяжелейшее испытание в истории нашей многонациональной страны. Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом. В этот день мы вспоминаем всех погибших на фронтах, замученных в фашистских лагерях и умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил свою Родину, кто обеспечил нам свободное будущее.

В АО «Водоканал» мы свято чтим память о всех героях, которые приближали Победу. Для нас Великая Отечественная война имеет свой особый смысл – война началась в год открытия нашего предприятия. Тогда защищать Родину на фронт отправилось 13 водоканальцев. В последующие годы в АО «Водоканал» работало несколько десятков участников войны и ветеранов тыла. Поэтому, к подвигу, который совершил наш многонациональный народ в те годы, мы относимся с особым трепетом и почтением.

Дорогие земляки! В День памяти и скорби от имени всего коллектива АО «Водоканал» и от себя лично желаю вам мирного созидательного труда и чистого неба над головой. Добра, согласия и благополучия вам и вашим близким. Выражаю слова безмерной благодарности нашим ветеранам — спасибо за ваш доблестный подвиг! Спасибо, что благодаря вам, уже несколько поколений не знают ужасов войны! Мы всегда будем помнить о том, кому этим обязаны! Вечная память тем, кто отдал жизнь за наше будущее!

Генеральный директор АО «Водоканал», Заместитель председателя Якутской Городской Думы А. А. КЫРДЖАГАСОВ

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