Анатолий Кырджагасов: Мы обязаны нести ответственность за наше подрастающее поколение

Уважаемые якутяне, дорогие друзья!

В этот замечательный, теплый по своей сути, первый летний день разрешите сердечно поздравить вас с ярким и искренним праздником – Международным днем защиты детей. Символично, что его принято отмечать именно 1 июня, когда для миллионов девчонок и мальчишек наступает пора долгожданных летних каникул. И я уверен, эти дни будут наполнены радостью, весельем и всем тем, что позволит детям набраться сил и энергии перед новым учебным годом.

Для нас же – взрослых, этот день, в первую очередь, напоминание о том, что мы всегда обязаны и будем нести ответственность за наше подрастающее поколение. От нас зависит будут ли дети воспитаны в окружении любви, заботы, доброты, честности и уважения. Ведь именно эти принципы позволят вырастить достойных граждан нашей республики и страны, настоящих патриотов, готовых достойно трудиться на благо Якутии и России.

Почти все работники АО «Водоканал» являются родителями, воспитывают детей. И мы делаем все возможное, чтобы помочь им в важном для всех нас деле. Из крупных акций можно отметить ежегодную помощь в подготовке детей к первому классу в рамках нашей акции «Собери ребенка в школу». А в первые недели сентября мы проводим, ставшую традиционной, благотворительную ярмарку «Урожай добра», вырученные средства от которой направляем на помощь работникам, чьи дети нуждаются в дорогостоящем или сложном лечении. И отрадно, что с каждым годом количество водоканальцев, желающих помочь, становится больше.

Дорогие друзья, от имени АО «Водоканал» и от себя лично поздравляю все семьи, а также педагогов, врачей, социальных работников и всех, кто посвятил себя работе с детьми, с праздником! Желаю всем детишкам расти здоровыми, сильными, умными, пусть во всех семьях всегда царит гармония, любовь и забота. С праздником!

Генеральный директор

АО “Водоканал”, А. А. Кырджагасов

Заместитель председателя

Якутской Городской Думы