Анатолий Кырджагасов избран в Совет РАВВ

Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ избран в Совет Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Решение об избрании руководителя якутского Водоканала в состав Совета Российской Ассоциации Водоснабжения и Водоотведения приняли участники XII Конференции водоканалов России, которая в этом году прошла в Севастополе.

В состав Совета РАВВ традиционно входят 15 человек. Однако только 8 из них – руководители водоканалов страны. Теперь среди них — генеральный директор АО «Водоканал» г. Якутска Анатолий КЫРДЖАГАСОВ. Учитывая, что в Ассоциации состоит больше 200 предприятий водоснабжения и водоотведения России, членство в совете РАВВ, без сомнения, является показателем качества работы, оценкой профессионализма коллектива предприятия, его совершенствования и развития, стремления вносить новые идеи в отрасль. АО «Водоканал» г. Якутска соответствует всем этим требованиям. При этом участие в Совете Ассоциации даёт якутянам возможность вынести на открытую профессиональную площадку обсуждение вопросов водоснабжения и водоотведения, инициировать преобразования и напрямую влиять на решения, принимаемые и реализуемые в отрасли.

Программа прошедшей конференции была насыщенной. В ее работе приняли участие представители Совета Федерации, Правительства Севастополя, Государственной корпорации «Фонда содействия реформированию ЖКХ», межведомственной рабочей группы по ЖКХ при Правительстве РФ. Одной из главных тем стало обсуждение проекта развития водопроводно-канализационного комплекса страны, разработанного РАВВ, в рамках готовящейся Минстроем России Стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Участие в работе профессиональной конференции представителей федеральных структур стало проявлением диалога между властью страны и предприятиями в интересах развития инфраструктуры в регионах России. На площадке мероприятия профессионалы рассмотрели основные направления улучшения работы отрасли, повышения качества коммунальных услуг и их доступности для населения, а также оценили финансовые потребности и необходимые законодательные изменения для решения накопившихся проблем.

Большое внимание было уделено повышению эффективности выполнения федерального проекта «Чистая вода», который призван существенно повысить качество питьевой воды во всех городах и населенных пунктах страны. Участники рассмотрели реализуемые проекты модернизации систем водоподготовки в различных регионах, претендующих на получение средств госпрограммы, а также обсудили шаги по получению бюджетной поддержки строительства новых объектов водоснабжения.

Выступая с докладом, генеральный директор АО «Водоканал» г. Якутска Анатолий Кырджагасов на примере строительства нового комплекса водозаборных и водоочистных сооружений компании и планов по привлечению ресурсов на строительство новых объектов, поделился опытом взаимодействия с Правительством Республики Саха (Якутия). Исполнительная власть Якутии оказывает предприятию всемерную поддержку в реализации различных инфраструктурных проектов, что в конечном счету сказывается на улучшении качества жизни якутян.