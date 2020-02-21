Анатолий Кырджагасов и Марианна Андреева отчитались перед избирателями

В Управе Строительного округа состоялась встреча депутатов Якутской городской Думы от партии «Гражданская платформа» с избирателями. О своей работе в 2019 году отчитались заместитель председателя Якутской городской Думы и генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, избранный по единому городскому избирательному округу, и Марианна АНДРЕЕВА, представляющая жителей Пионерского избирательного округа. В ходе отчета депутаты проинформировали горожан о том, что было сделано за минувший год, а также ответили на их вопросы.

Их было немало, и касались они самых разных тем. Жителей Якутска волнуют благоустройство 17-го квартала, переселение из аварийного жилья, вопросы доступности детских спортивных секций и кружков для юных жителей Строительного округа и социальной защищенности горожан, решение проблем ЖКХ и городского общественного транспорта. На большинство вопросов Анатолий Кырджагасов и Марианна Андреева дали развернутые ответы, а некоторые из них взяли в качестве руководства к действию в своей депутатской работе.

Избиратели приняли отчет своих депутатов, выразив удовлетворение их работой, и выразили пожелание, чтобы такие встречи проходили чаще.