Анатолий Григорьев: Указ нацелен на развитие качества жизни населения и экономического развития региона

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписал указ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Указ затрагивает буквально все сферы жизнедеятельности. Дополнительные меры направлены на рост рождаемости, повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

Качественного общего и среднего профессионального образования, услуг организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций;

Сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

Также указом правительству РФ поручается в трёхмесячный срок утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года.

По поручению президента России Владимира Путина, глава РС(Я) Айсен НИКОЛАЕВ назначен руководителем рабочей группы Госсовета по разработке проекта Национальной программы. Это говорит о высоком уровне доверия руководства страны нашему Ил Дархану и Якутии в реализации данной программы.

Задачи, поставленные президентом России в указе выполнимы и достижимы. Я уверен, что реализация всех этих мер станет новым этапом социально-экономического развития Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия).

Глава МР «Сунтарский улус (район)» Анатолий ГРИГОРЬЕВ