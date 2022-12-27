Анатолий Чомчоев: Какая помощь требуется, чтобы облегчить жизнь наших бойцов?

В последние дни 2022 года президент России Владимир Путин выступил с речами в Минске, в коллегии Минобороны России и в Туле, при встрече с руководителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Мне, как профессиональному военному, необходимо прокомментировать его выступления для населения Якутии, чтобы объяснить жителям Якутии, какая помощь требуется для поддержки СВО.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России решил, как было перед Великой отечественной войной, восстановить Московский и Ленинградский военные округа, армейский корпус в Карелии, развёртывать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях. Личный состав Вооружённых сил будет доведён до 1,5 миллиона человек, из них 695 тысяч человек будут контрактниками. Будут восстановлены военно-ремонтные заводы и другие предприятия оборонного значения. Военно-промышленная комиссия Правительства России будет работать как штаб по регулированию действий оборонной промышленности, науки и Вооружённых сил страны. Военно-патриотическое воспитание молодёжи будет идти через движение «Юнармия» и сеть учёбно-методических центров «Авангард». Основной упор военных будет в подготовке крупномасштабного учения «Запад 2023».

После встречи с участниками СВО из Якутии, которые воевали на переднем крае, я встречался со своими единомышленниками. Обсудили какая помощь нужна в первую очередь, чтобы облегчить жизнь наших бойцов на переднем крае.

Так ООО «ХотуТент» не будет ограничиваться созданием совместно с учёными химико-технологического института спецодежды для снайпера, спальника и палатки. Ещё будет работать с учёными по созданию защиты ноги и тела механиков-водителей и экипажа боевой техники от разрывов мин. Замены тяжёлых бронежилетов лёгкими, более надёжными бронежилетами из наноматериалов.

Самое главное – используя твёрдооксидный топливный элемент, создать небольшой бесшумный и без вибрации источник тепла и электричества. Все эти новшества для наших бойцов мы постараемся успеть сделать и показать 14-20 августа 2023 года во время Международного военно-технического форума «Армия-2023» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Московской области. С этой целью мы в январе-феврале будем работать с учёными и специалистами Российской Академии наук и заводов-изготовителей.

Призываю жителей Якутии наметить свои планы в защиты своей страны, своих детей и внуков. На переднем крае, вместо непрактичных берцов, нужны тёплые кроссовки и охотничье-рыбацкие утеплённые сапоги. Нужны не вязанные носки, а термоноски. Просят термобельё, карманную цепную пилу, зубную пасту, зубную нить, «Нимесил» от зубной боли и от сырости и т.д. Лучше спросите у воевавших наших земляков, они всё расскажут.

Руководители предприятий, организуйте встречи вашего коллектива с участниками СВО и примите активное участие в оказании гуманитарной помощи бойцам СВО.