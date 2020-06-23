Анатолий Бравин: Россия может быть только сильной. Другие варианты даже не рассматриваются!

Неделя осталась до того, как произойдет судьбоносное событие для страны. Жители России проголосуют «за» или «против» поправок в Конституцию РФ. За что мы будем голосовать? Этот вопрос я задала социологу, кандидату философских наук Анатолию БРАВИНУ.

– 1 июля мы придем на избирательные участки и выберем – быть или не быть масштабным изменениям в Конституции России. Анатолий Дмитриевич, а какое вообще значение имеет конституция для жителей, для населения?

– Что такое конституция? Это правовой фундамент государства, основной закон страны. Как правило, в конституции отражаются договоренности между обществом и властью. Такова практика в странах с демократическим устройством, когда Основной закон является результатом общественного договора между властью и населением. Сегодня то же самое происходит и у нас.

– Поправки коснутся 22 статей Конституции. Почему именно сейчас назрело их внесение?

– Если уж быть совсем точным, то можно вспомнить, что дискуссии о совершенствовании конституции страны начались сразу же после ее принятия в 1993 году. Были те, кто выступал за ее радикальный пересмотр, те, кто призывал менять через внесение поправок, и те, кто предлагал развивать с помощью принятия федеральных конституционных законов. Кстати, на общероссийском референдуме она была принята 58% голосов россиян. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы увидеть все достоинства и недостатки российского основного закона. И понять, что конституция – это не догма. Нам предлагается сделать конституцию более социальной, а государственное устройство более парламентаристским, с уклоном в сторону усиления представительной власти.

Несмотря на то, что Конституция – фундамент, в то же время это живой организм, развивающийся вместе с изменениями и общества, и государства. То, что происходит сегодня – это и есть показатель развития. Документ не затрагивает фундаментальных основ и не предусматривает изменения глав 1 (по основам конституционного строя), 2 (о правах и свободах человека) и 9 (конституционные поправки и пересмотр Конституции). Изменения вносятся в главы 3 — 8 Конституции (о федеративном устройстве государства и устройстве государственной власти).

Задача сделать конституцию реально социальной назрела давно и сегодня нам никак нельзя пропустить этот уникальный исторический шанс.

– А зачем так важно быть в конституции этим поправкам о культуре, о детстве, о пенсионерах? О здравоохранении, наконец. Ведь многие из них уже прописаны в законах и работают.

– Ответ простой. Потому что в отличие от законов, Конституция – это главный закон, правовой фундамент для всех других законов и подзаконных актов. Недаром его второе название – Основной закон. Его статьи обладают прямым действием, их нельзя просто так отменить. Их нужно неукоснительно выполнять. С момента принятия.

– Другими словами, нам предлагается проголосовать за то, чтобы наша Конституция стала социальной. Но мы можем и упустить этот исторический шанс из-за обнуления, которым нас пугают. При этом мало кто объясняет, почему оно нужно именно сегодня.

– Давайте посмотрим, что происходит у нас в стране. Сразу после избрания президента в марте 2018 года на его последний конституционный срок началось движение среди российских элит, которыми движет инстинкт самосохранения – мало ли кто придет после ПУТИНА. Все они ищут ответ на вопрос: кто будет следующим президентом России? Этот поиск приводит не только к разброду в верхах, в итоге может произойти потеря управляемости и стабильности в стране. Тут еще кризис случился с падением цен на нефть, пандемия хозяйничает в мире.

А ведь в 90-е мы уже прошли через последствия одной такой потери управляемости страной – распад Советского Союза. Что бы вы хотели увидеть в качестве разменной монеты на этот раз? Распад России?

В этом основная причина «обнуления»: не допустить конца России, разъедаемой междоусобицами, уже привычно разваливаемой не без помощи «добрых друзей» из-за океана. Ведь чем реализация любого из таких сценариев может грозить стране, не нужно даже догадываться.

В нынешних условиях президент должен идти по тому пути, по которому он идет сейчас. Нужно спасать страну от развала, а народ от всех тягот возможного политического кризиса, связанного со сменой власти.

– То есть ситуация в стране требует безоговорочного нахождения Владимира Путина у руля власти?

– Прежде всего сохранения управляемости страны в условиях вероятных перемен. Сегодня политические силы, завоевавшие у нас самые передовые позиции в начале 90-х, а сегодня порядком подрастерявшие их, поняли, что с принятием поправок окончательно теряют влияние в России. Недаром практически весь последний срок президентства В.В. Путина страна живет в состоянии настоящей «холодной войны» с Западом. Ведь сегодня уже подсчитали даже тот факт, что более половины всей критики, которая гуляет в соцсетях и ватсапе, искусственного происхождения, создана не нашими соотечественниками, а в специальных институтах за рубежом. За эту работу платятся хорошие деньги.

Ситуация должна быть стабильной, устойчивой. Вот почему президент громко и отчетливо дал знать внутренним и внешним элитам, – не надо заблуждаться и ввергать страну в хаос. Не надейтесь, в России все будет стабильно!

Ну и напоследок скажу следующее. Пусть хоть дважды или трижды обнуляются сроки, ведь выборы-то президента страны никто не отменял, в конце концов. Сегодня важно то, что статьи, регулирующие социальные стороны жизни, попадут в Главный закон страны и обретут прямое действие. Возможно, это и есть миссия В.В. Путина на посту президента страны.

По большому счету, ведь дело-то вовсе не в поправках, дело в том, чтобы исполнять Основной закон, как говорится, и «в низах, и в верхах».

– Спасибо, Анатолий Дмитриевич!