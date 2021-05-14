14.05.2021
21:37
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Спорт
Анастасия Диодорова на чемпионате Европы в Португалии
В воскресенье, 16 мая, в городе Фуншал (остров Мадейра, Португалия) стартует чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и ментальных инвалидов. Среди именитых спортсменов честь России защищает наша землячка Анастасия Диодорова.
Давайте дружно болеть за нашу Анастасию, чтобы она завоевала высшие награды чемпионата и поднялась на пьедестал победителей! Соревнования в потругальском Фуншале завершатся 22 мая.
Анастасия Диодорова, серебряный призёр летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, вошла в новый четвертый состав Общественной палаты Республики Саха (Якутия).
Фото: sakha.gov.ru
Источник: Общественная палата РС(Я)
#Анастасия Диодорова на чемпионате Европы в Португалии#Общественная палата Республики Саха (Якутия)#спорт#Якутия
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