06.10.2022
09:03
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Спорт

Анастасия Диодорова завоевала «серебро»!

Анастасия ДИОДОРОВА стала серебряной медалисткой Летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» на дистанции 50 м вольным стилем.

Источник: соцсети

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