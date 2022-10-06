06.10.2022
09:03
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Спорт
Анастасия Диодорова завоевала «серебро»!
Анастасия ДИОДОРОВА стала серебряной медалисткой Летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» на дистанции 50 м вольным стилем.
Источник: соцсети
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