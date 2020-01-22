Анастасия Диодорова выиграла 4 золотые медали ЧР по плаванию

Первый успешный старт к Токио-2020!

В Дзержинске Нижегородской области с 15 по 22 января на базе плавательного бассейна СДЮСШОР «Заря» состоялись чемпионаты России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения, а также Кубок России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

В соревнованиях приняли участие 210 спортсменов-опорников из 34 регионов страны и 67 пловцов с нарушением зрения из 18 субъектов страны. За медали Кубка страны вели борьбу 15 спортсменов из 7 областей. Соревнования включены в календарь Международного паралимпийского комитета. Результаты, показанные спортсменами, будут учитываться при дальнейшем распределении квот на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио между национальными паралимпийскими комитетами.

Призер Паралимпийских игр из Якутии Анастасия Диодорова стала обладательницей 5 наград важнейшего старта. Спортсменка стала чемпионкой в плавании на 50 м баттерфляем и на дистанции 100 м на спине. Также якутянка стала обладательницей двух золотых медалей в эстафете 4×50 м вольным стилем и в комплексном плавании. В последней дистанции пловцы смогли побить рекорд России. Награду серебряного достоинства Анастасия завоевала в плавании на 50 м вольным стилем.