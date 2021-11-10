Анастасия Диодорова в интервью ютуб-каналу Елены Погребижской — очень откровенно…

Настя Диодорова дала откровенное интервью известному ютуб-каналу Елены Погребижской. В аннотации к видео сообщается, что Анастасия Диодорова, профессиональная спортсменка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию, умеет писать и ногой, и рукой.

Удивительно, говорит она, почерк совершенно одинаковый. Учительница в школе говорила одноклассникам, вот, мол, человек ногой пишет, а почерк более разборчивый, чем у многих из вас.

С тех пор, как она потеряла руки, Настя научилась всё делать ногами. В школе она в столовую ходила постоять, стеснялась там есть.

Для нашего видео Настя специально сняла эпизоды из своей обычной бытовой жизни- как она чистит зубы, как готовит блины.

Настя говорит, что сначала ходила в объемной одежде, чтобы было не заметно, что у неё нет рук, но потом перестала. И люди часто прямо подходят и в лоб спрашивают- а что с руками?

Я не обижаюсь, стараюсь не реагировать, предпочитаю думать, что все на меня смотрят потому, что я просто безумно красивая, а иногда придумываю дикие истории: мол, на меня напала акула или случилась авария- говорит Настя.