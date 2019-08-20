Анастасия Диодорова примет участие в чемпионате мира по плаванию в Лондоне

Соревнования в Великобритании станут отборочными на Паралимпийские игры в Токио

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР, шеф миссии сборной команды России на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) Павел Рожков на спортивно-тренировочной базе Минспорта России «Озеро Круглое» (Московская область) встретились с членами сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых в преддверии чемпионата мира, сообщает пресс-служба ПКР. Во встрече также принял участие почетный вице-президент Паралимпийского комитета России, почетный президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Лев Селезнев.

Напомним, в составе сборной России на квалификационном чемпионате мира в Лондоне будет состязаться призер Паралимпийских игр из Якутии Анастасия Диодорова. В мае Анастасия становилась двукратной обладательницей золотых медалей шестого тура мировой серии в Италии.



Перед началом официальной части руководители ПКР посетили тренировку паралимпийской команды по плаванию, в ходе которой старшие тренеры сборных команд России по плаванию спорта лиц с ПОДА Юрий Назаренко и спорта слепых Игорь Тверяков рассказали об особенностях организации тренировочного процесса в преддверии мирового первенства.



Чемпионат мира по плаванию будет проходить с 9 по 15 сентября в Лондоне и станет отборочным к предстоящим Паралимпийским играм. В последний раз российские пловцы принимали участие в чемпионате мира в 2015 году. Тогда на пьедестал почета поднялись 34 российских спортсмена, которые завоевали 71 медаль – 32 золотые, 19 серебряных и 20 бронзовых и стали 1 в общекомандном зачете.



Плавание является вторым видом спорта по количеству разыгрываемых медалей на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года, а также вторым по количеству спортсменов. Всего на предстоящей Паралимпиаде 620 пловцов разыграют 146 комплектов медалей.