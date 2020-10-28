Анастасия Борисова получила приз за лучшую режиссуру

Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit вручил якутянке Анастасии Борисовой приз за лучшую режиссуру. В фестивале Анастасия представила фильм «Сулус». По словам Анастасии, «Сулус» после всех конкурсов будет выложен в свободный доступ. Напомним, фильм «Сулус» – это дипломная работа якутянки – тогда еще студентки ВГИКа. Ранее он попал в конкурс ММКФ. Помимо этого фильма, Анастасия Борисова сняла короткометражный фильм «Ийэ», в котором главную роль исполнила Галина Тихонова.

Фото: https://www.facebook.com/shnit.russia Источник: SAKHALIFE.RU.

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