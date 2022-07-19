Анализы бесплатно — в мобильном пункте на пляже Якутска

«Центр СПИД» @spidcentr продолжает акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!» и приглашают всех жителей добровольно и бесплатно пройти экспресс–тестирование на ВИЧ–инфекцию, вирусный гепатит В, вирусный гепатит С и сифилис в Мобильном пункте.

С 19 июля по 22 июля 2022 года с 11:00 до 15:00 ч на территории городского пляжа.



Экспресс–тесты 4 поколения с точностью свыше 96 %. Время ожидания результатов 10 — 15 минут. Результаты экспресс — тестирования сообщаются устно, строго конфиденциально.

Тел. горячей линии: 43-01-25, отдел профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД».

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