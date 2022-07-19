19.07.2022
09:47
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Медицина

Анализы бесплатно — в мобильном пункте на пляже Якутска

«Центр СПИД» @spidcentr продолжает акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!» и приглашают всех жителей добровольно и бесплатно пройти  экспресс–тестирование на ВИЧ–инфекцию, вирусный гепатит  В,  вирусный гепатит С  и сифилис в Мобильном пункте.

С 19 июля по 22 июля 2022 года с 11:00 до 15:00 ч на территории городского пляжа.
   
Экспресс–тесты  4 поколения   с точностью  свыше  96 %. Время ожидания результатов 10 — 15 минут.  Результаты экспресс — тестирования  сообщаются устно, строго конфиденциально.

Тел. горячей линии: 43-01-25, отдел   профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД».

@spidcentr

Фото: News.Ykt.ru
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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