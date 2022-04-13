Аналитика: якутяне перешли на более доступные смартфоны
МТС проанализировала продажи гаджетов в Якутске. В денежном выражении рынок смартфонов в регионе в первом квартале вырос на 13%, а их средняя стоимость — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отличие от прошлого года за первые три месяца якутяне сделали выбор в пользу гаджетов среднего ценового сегмента в диапазоне 20 000 — 40 000 рублей. Спрос на такие гаджеты взлетел на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость приобретаемых новинок выросла на 11% и составила 26 600 рублей. Таким образом затормозился главный тренд 2021 года — спрос на премиальные модели гаджетов дороже 50 000 рублей. В марте покупки в этом сегменте сократились на 30% в сравнении с мартом прошлого года.
По оценке аналитиков МТС, первое место на якутском рынке по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 37%. На втором месте Xiaomi — 27%, на третьем — Apple с долей 14%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3%.
Топ-10 продаваемых смартфонов в Якутске в первом квартале 2022 года, шт:
- Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ
- Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ
- Samsung Galaxy A12 64 ГБ
- Apple iPhone 11 128 ГБ
- Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ
Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти.
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