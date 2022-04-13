Аналитика: якутяне перешли на более доступные смартфоны

МТС проанализировала продажи гаджетов в Якутске. В денежном выражении рынок смартфонов в регионе в первом квартале вырос на 13%, а их средняя стоимость — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отличие от прошлого года за первые три месяца якутяне сделали выбор в пользу гаджетов среднего ценового сегмента в диапазоне 20 000 — 40 000 рублей. Спрос на такие гаджеты взлетел на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость приобретаемых новинок выросла на 11% и составила 26 600 рублей. Таким образом затормозился главный тренд 2021 года — спрос на премиальные модели гаджетов дороже 50 000 рублей. В марте покупки в этом сегменте сократились на 30% в сравнении с мартом прошлого года.

По оценке аналитиков МТС, первое место на якутском рынке по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 37%. На втором месте Xiaomi — 27%, на третьем — Apple с долей 14%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3%.

Топ-10 продаваемых смартфонов в Якутске в первом квартале 2022 года, шт:

Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ

Samsung Galaxy A12 64 ГБ

Apple iPhone 11 128 ГБ

Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ

Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти.



