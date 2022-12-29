Анабарцы бьют тревогу: Благими намерениями устлана дорога в ад

Осторожно в Арктике! Берегите не только хрупкую многолетнюю мерзлоту! Берегите самое главное — ценность взаимопомощи и добрососедства — основу жизни на северах.

Анабарцы обеспокоены последствиями ряда законов и нормативных актов РФ, разделяющих северян по национальному признаку при добыче рыбы и ведении традиционной хозяйственной деятельности.

«Благими намерениями устлана дорога в ад». Такой подход явно начался с 7 мая 2018 года, когда Минсельхоз РФ утвердил регламент, разрешающий рыболовство только для кмнс. Дальше — больше!

Постановление правительства РФ от 23.09.2020 N1520 об утверждении порядка ведения списка лиц кмнс, затем распоряжение правительства РФ от 15.04.2021 N978 “Программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов РФ, осуществляющей в Арктике», и законы РФ от 6.02.2020 о перечне кмнс и 13.07.2020 N193 “О господдержке предпринимательской деятельности в АЗ РФ» окончательно разделили Арктику по национальному признаку. Теперь рыболовством и охотой разрешено заниматься только лицам, в чьих охотбилетах поставлен штамп, удостоверяющий принадлежность к малочисленным народам Севера. И то лимит на 1 человека из

Кмнс не может обеспечить потребность в этих продуктах.

Тревогу по поводу проектов вышеназванных законов РФ я выражала и письменно в Ил Тумен, министерство Арктики и на приеме у зам.председателя правительства РС(Я). Но никаких результатов по исправлению очевидного перекоса!

А на самом деле, во всех ранее принятых федеральных законах, регулирующих проблемы кмнс, принят территориально-соседский принцип, разработанный нами в начале 90-х, приравнивающий в правах всех, кто ведет традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность.

Выбрасывание этого территориально-соседского принципа -на совести депутатов Госдумы и Ил Тумена. Как можно не продумывать последствия разделения людей по национальности для доступа к источнику пропитания на северах?

По инициативе народного депутата Ил Тумена Е.Х.Голомаревой провели совещание у главы Анабарского улуса Э.П. Платонова. Все должностные лица, занятые регулированием этого вопроса, предлагают исправить допущенные ошибки, восстановить справедливость и добрососедство среди населения.