Ан-26 «Циклон» вызвал дожди в районах Якутии

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Ан-26 «Циклон» вызвал дожди над территориями Верхневилюйского, Мирнинского, Нюрбинского и Сунтарского районов.

В Республике Саха (Якутия) работы по искусственному вызыванию осадков проводилось над территориями Верхневилюйского, Мирнинского, Нюрбинского и Сунтарского лесничеств. В целях тушения лесных пожаров обработке подверглись средние кучевые и слоисто-кучевые облака со скрытыми ячейками. Вызывание осадков искусственным путем в районах действия лесных пожаров проводилось 30 июня и вчера, 1 июля 2021 года.

В ходе осуществления работ использовано примерно 100 пиропатронов для проведения 8 воздействий на кучево-дождевую облачность. В результате проведения работ в 63% случаев вызваны осадки средней и высокой интенсивности, сообщает отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

Естественные осадки, вызванные искусственным способом, оказали действенную помощь наземным группировкам лесных пожарно-химических станций и команд авиалесоохраны в локализации лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).