02.07.2021
15:00
169

Экология

Ан-26 «Циклон» вызвал дожди в районах Якутии

SakhaLife.ru.

Ан-26 «Циклон» вызвал дожди над территориями Верхневилюйского, Мирнинского, Нюрбинского и Сунтарского районов.

В Республике Саха (Якутия) работы по искусственному вызыванию осадков проводилось над территориями Верхневилюйского, Мирнинского, Нюрбинского и Сунтарского лесничеств. В целях тушения лесных пожаров обработке подверглись средние кучевые и слоисто-кучевые облака со скрытыми ячейками. Вызывание осадков искусственным путем в районах действия лесных пожаров проводилось 30 июня и вчера, 1 июля 2021 года.

В ходе осуществления работ использовано примерно 100 пиропатронов для проведения 8 воздействий на кучево-дождевую облачность. В результате проведения работ в 63% случаев вызваны осадки средней и высокой интенсивности, сообщает отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

Естественные осадки, вызванные искусственным способом, оказали действенную помощь наземным группировкам лесных пожарно-химических станций и команд авиалесоохраны в локализации лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх