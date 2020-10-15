Амурчанка почувствовала себя VIP-пассажиркой

На днях поступило письмо со словами благодарности железнодорожникам и речникам республики от жительницы Амурской области Дарьи Дрозд.

«Пишет вам жительница Амурской области. Недавно я совершила визит в ваш прекрасный регион!!! Нахожусь под большим впечатлением от поездки. Я очень рада, что мне довелось побывать в Республике Саха!!! Прошу выразить благодарность железнодорожникам Якутии и экипажу теплохода «Рукавишников» за приятные впечатления гостье!!! Обязательно вернусь в вашу изумительную республику снова!!!» — написала в своём письме Дарья Дрозд из Благовещенска.

Она отметила, что в первый раз в своей жизни поехала на поезде. Поездка длилась почти трое суток, но совершенно её не утомила. Ей очень понравился поезд, попутчики тоже попались очень хорошие. Но особенно Дарью Владимировну впечатлило речное путешествие.