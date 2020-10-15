Амурчанка почувствовала себя VIP-пассажиркой
На днях поступило письмо со словами благодарности железнодорожникам и речникам республики от жительницы Амурской области Дарьи Дрозд.
«Пишет вам жительница Амурской области. Недавно я совершила визит в ваш прекрасный регион!!! Нахожусь под большим впечатлением от поездки. Я очень рада, что мне довелось побывать в Республике Саха!!! Прошу выразить благодарность железнодорожникам Якутии и экипажу теплохода «Рукавишников» за приятные впечатления гостье!!! Обязательно вернусь в вашу изумительную республику снова!!!» — написала в своём письме Дарья Дрозд из Благовещенска.
Она отметила, что в первый раз в своей жизни поехала на поезде. Поездка длилась почти трое суток, но совершенно её не утомила. Ей очень понравился поезд, попутчики тоже попались очень хорошие. Но особенно Дарью Владимировну впечатлило речное путешествие.
«Я совершила увлекательный круиз на великолепном теплоходе «Рукавишников»!!! Меня так поразило это судно!!! Обслуживание пассажиров на высшем уровне: очень приятная бортпроводница с красивым именем Саяна приносила мне чай и сладости, везде чисто и аккуратно, в каюте красивые шторочки и накидки на сиденьях цвета морской волны. Я почувствовала себя просто VIP-пассажиркой на круизном лайнере!!!» — поделилась своим впечатлением жительница Амурской области.
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