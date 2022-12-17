Амурчанин обворовал якутских охотников и думал, что его не найдут…

В полицию Нерюнгринского района обратился житель г. Нерюнгри заявлением о хищении денег в сумме 4 375 рублей с банковской карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Амурской области, жителем которой он является.

Установлено, что 42-летний мужчина приехал в Нерюнгринский район на работу по демонтажу построек, расположенных в лесном массиве. Как выяснилось, периодически в них останавливались охотники, с которыми подозреваемый иногда совместно распивал алкоголь. Так и в день происшествия мужчина пришёл к охотникам, чтобы попросить спиртное, однако те спали, и злоумышленник решил проверить нет ли чего-нибудь горячительного в их машине, которая оказалась не заперта. Не обнаружив алкоголь, подозреваемый увидел в салоне барсетку, откуда похитил банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, принадлежащую заявителю. По его словам, он решил потратить деньги с похищенной карты, вернувшись домой, т.к. думал, что его не найдут в другом регионе страны.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.