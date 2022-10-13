Аммосовские чтения впервые пройдут на международном уровне

В год 100-летия Якутской АССР республика отмечает 125-летие со дня рождения одного из основателей автономии Максима Кировича АММОСОВА. В рамках юбилейных мероприятий с 1 ноября по 15 декабря состоятся Аммосовские чтения. Мероприятие впервые пройдет на международном уровне в дистанционной форме.

К участию приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений 6-7 лет, обучающиеся 1-11 классов и педагоги общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), Республики Кыргызстан, Республики Казахстан.

Аммосовские чтения — это дань памяти и уважения выдающемуся сыну народа саха, стоявшему у истоков государственности Якутии и Кыргызстана, внесшему значительный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана.

Первые Аммосовские чтения были организованы в 1987 году. С этого времени проведение Аммосовских чтений стало традицией.

Для участия заявки принимаются до 20 октября 2022 г. на почту ammosov125@yandex.ru

Подробнее с Положением можете ознакомиться здесь.