Амгинской больнице передали игрушки из «Коробки храбрости»

Амгинское местное отделение ЯРО ВПП «Единая Россия» и администрация МР «Амгинский улус (район) присоединились к республиканской акции «Коробка храбрости». Она посвящена Всемирному дню ребёнка, который отмечают ежегодно 20 ноября.

13 ноября глава улуса, секретарь местного отделения партии Николай АРХИПОВ дал старт акции. В течение недели на трёх пунктах собирали игрушки в дар детям, которые сейчас проходят лечение в больнице. За эти дни было собрано немало игрушек, в том числе — развивающие игры, детская мебель, одежда. Эстафету акции поддержали предприятия Амгинского улуса и неравнодушные жители.

Сегодня, 20 ноября, представители Единой России и администрации вручили главному врачу Михаилу АРХИПОВУ и заведующей отделения Татьяне АРТЕМЬЕВОЙ подарки.

Секретарь местного отделения партии Николай Архипов:

— Я надеюсь, что эти игрушки помогут детям быстрее идти на поправку и создадут домашнюю обстановку даже в стенах больницы, и хоть немного скрасят разлуку с семьей.

Врачи поблагодарили партию «Единая Россия» и всех жителей района, которые приняли участие в акции за помощь.