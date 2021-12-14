Амгинский мед — студент АГАТУ разводит пчел

Денис Иванов – студент зоотехнического отделения агротехнологического факультета АГАТУ. Он второй год разводит медоносных пчел в селе Чакыр II Амгинского района. Денис увлекся пчеловодством во время учебы в Октемском филиале вуза. Развить проект по разведению пчел ему помог грант ректора АГАТУ, который Денис выиграл в этом году. На средства гранта Денис приобрел 8 ульев, из которых добыл более 160 кг чистого и натурального меда. Продукция прошла ветеринарное исследование и получила сертификат ГОСТ. В следующем году Денис планирует закупить 30 пчелосемей и получить вдвое больше урожая. По данной теме Денис опубликовал три научные статьи в РИНЦ, сейчас готовит еще две статьи.

«Тема пчеловодства полностью является моей научно-исследовательской работой. Когда закончу учебу, создам свое крестьянское хозяйство и буду заниматься кормопроизводством и пчеловодством, улучшая урожайность трав, а также качество меда. Хочу особо отметить, что в пчеловодстве велика роль цветочных полей, поэтому надеюсь, что родной улус выделит мне земельный участок для развития данной отрасли. Для тех, кто хочет основательно заняться этой отраслью, я бы посоветовал начать с десяти гнезд. Не бойтесь, работайте и всё у вас получится», —говорит Денис Иванов.

Еще одна научная работа Дениса – это круглогодичное выращивание томата с использованием системы гидропоники. Он в прошлом году со своим однокурсником Григорием Алексеевым соорудил гидропонную установку в Мархинской школе. Разработку студентов оценили. Дениса пригласили стать наставником для школьников, которые проходят обучение по программе «Сириус.Лето. В лаборатории АГАТУ вместе со школьниками он изучал выращивание томатов и кормовых культур на искусственных средах без почвы в арктической зоне. Научные статьи по итогам работы были опубликованы в РИНЦ.

В настоящее время Денис готовит магистерскую диссертацию по теме пчеловодства, которую защитит в следующем году. Молодой человек много путешествует и принимает активное участие в различных научно-исследовательских и молодежных форумах и мероприятиях, проводимых в разных городах страны.