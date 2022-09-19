Амгинский дом народного творчества получил автоклуб

Амгинский дом народного творчества в рамках нацпроекта «Культура» получил автоклуб

В рамках национального проекта «Культура» Амгинский Дом народного творчества им. Ф. Потапова получил в работу автоклуб – передвижную сценическую площадку для организации культурных событий на базе Газели.

В Амгинский наслег из Нижнего Новгорода автоклуб прибыл 19 августа. Специализированный автотранспорт в течение недели, преодолев в пути более 8 тысяч километров, доставили водитель Амгинского дома народного творчества Ильяс Заровняев и специалист по молодежной политике и спорту администрации Амгинского наслега Давид Федоров. Глава Амгинского наслега Михаил Алексеевич Артемьев в торжественной обстановке вручил директору Амгинского Дома народного творчества им. Ф. Потапова Петру Алексеевичу Кулаковскому ключи от автоклуба. Как отметил Артемьев, автоклуб позволит проводить ежегодные яркие, массовые, зрелищные концертные, культурные мероприятия для жителей улуса.

Прибывший передвижной многофункциональный культурный центр представляет собой трансформируемый кузов-фургон из сэндвич-панелей. В автоклуб установлены акустическая система, звуковой процессор, радиосистема, экран проекционный, прожекторы и многое другое, благодаря которым проведение культурно-массовых мероприятий стало возможным в любой точке Амгинского улуса и даже за его пределами. Дополнительно автоклуб имеет полки для книг, ниши и вешалки для перевозки костюмов и атрибутов и складные скамейки. В рамках нацпроекта на приобретение данного автоклуба выделено 8,5 млн руб, в т.ч. 4,7 млн из федерального бюджета и 3,7 млн из муниципального бюджета.

Отметим, что в этом году в Якутию поступит пять автоклубов, четыре их них уже доставлены в муниципалитеты. Как отметил ранее министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, это три «Газели» и один КАМАЗ. Автоклубы доставлены в Амгинский дом народного творчества, Центр народного творчества Верхневилюйского улуса, Центр народного творчества с.Табага, самый крупный – КАМАЗ доставлен в Центр культурного развития Вилюйского улуса. Скоро автоклуб приедет и в Культурный центр «Тойон Мюрю» Усть-Алданского улуса. Общая сумма финансирования в рамках нацпроекта «Культура» составила 43,73 млн. руб. При успешной работе автоклубов в улусах, министерство культуры и духовного развития республики планирует продолжить работу по организации их поставок в 2024 году.