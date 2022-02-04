Амгинских школьников ждут на космодроме

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Школьники Якутии поедут на космодром «Плесецк»

Учащиеся Амгинского лицея примут участие в образовательной экспедиции на космодром «Плесецк» в Архангельской области, как победители республиканской олимпиады «Старт в космос» и активисты Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил.

Ребята посетят объекты, расположенные на территории космодрома, музей космодрома и мемориальные места, связанные с историей зарождения и развития Воздушно-Космических Сил и космодрома «Плесецк». Также в программе запланирована обзорная экскурсия по городу Северодвинск с посещением экспозиции Северодвинского музея «Музейная субмарина» и Северного морского музея города Архангельск.

Проект «Старт в космос» зародился в стенах Амгинского лицея под руководствомдоцента Московского авиационного института Саргыланы Захаровой с целью воспитания и обучения подрастающего поколения в пространстве науки и техники, раскрытия перспективы к самореализации в авиационных и аэрокосмических отраслях. Реализация проекта была поддержана Главой РС(Я) Айсеном Николаевым.

Отметим, что Амгинский лицей входит в Сеть Президентских школ РС(Я). Он был создан в 1993 году, когда по инициативе Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева появилась плеяда школ с авторскими образовательными программами.

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«Тогда на встрече с директорами Михаил Ефимович поставил перед нами цель – стать локомотивами образования, примером для всех, создать и реализовать уникальные проекты, направленные на раскрытие талантов детей Якутии. Наш коллектив вначале начал работу, как педагогическая гимназия, а со временем мы перешли на лицейское образование с реализацией профильного технического и естественно-научного обучения в условиях сельской местности. Тогда и сейчас перед нами стоит задача реализовывать уникальные проекты и раскрывать большой потенциал школьников » — отметила директор Амгинского лицея им. Л.В. Киренского Дария Захарова.

Амгинский лицей одним из первых создал школьный технопарк в Якутии под руководством Физико-математического форума «Ленский край» с научным сопровождением МГТБУ им. Н.Э. Баумана. В лабораториях Технопарка реализуются проекты: «Амгинский геотермическийполигон», «Современное состояние экосистем Амгинского улуса», «Старт в космос», «Наша энергетика», «IT проекты». Здесь учащиеся с начальных классов разрабатывают и защищают научные проекты. С 90-х годов идет активное сотрудничество с ведущим учеными России, российскими школами, профессорами и преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баумана. Новые направления Лицея продолжают развивать профильную подготовку будущей технической интеллигенции.

«С первых дней в Лицее неизменным остается создание вечных ценностей – нравственное, патриотическое воспитание. Традиционные литературно-музыкальные гостиные, экспедиции по изучению истории, культуры родного края, проект «Аммаолонхотоуоннаолонхоьуттара», вокальный ансамбль «Нарыйаана», детское объединение «Урдэл», детский экологический клуб «Адонис», военно-спортивный клуб «Звезда». В 2019 году создан юнармейский отряд имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.Ф. Быковского Юнармейского центра Воздушно-космических сил Министерства обороны России, который сегодня насчитывает более ста юнармейцев, активно участвующих во всех мероприятиях юнармейского центра. Мы ставим перед собой новые цели и задачи и сегодня активно готовимся достойно встретить 25-летие Сети Президентских школ Республики Саха (Якутия)» — подытожила директор Лицея.