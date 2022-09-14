Амгинские выборы: силы, течения, опасения…

Кто может претендовать на пост главы еще одного крупного заречного улуса — Амгинского? Этот вопрос официально встанет в октябре, после 40 дней Николая Архипова, безвременно ушедшего из жизни 27 августа 2022 года. Но в коридорах власти обсуждения уже начались, сообщают нам…

Повторим мнение одного из экспертов: не исключено, что в ускоренном порядке Амгинские выборы могут состояться до нового года. Однако другой наш собеседник напоминает, что по закону районный Совет депутатов должен назначить дату выборов за 90 дней. Уложатся ли в сроки?..

По поводу же возможных политических сил и течений, которые могут если и не выдвинуть напрямую своих ставленников, кандидатов, то, как минимум, оказать сильное влияние на ход предстоящей избирательной кампании, несколько наших собеседников назвали:

1. «Клан» Артемьевых — не только в лице самого экс-главы улуса и бывшего министра сельского хозяйства Якутии Александра Артемьева, но и действующего мэра райцентра — села Амги, единоросса Михаила Артемьева, который позавчера, 11 сентября, переизбран на второй срок. При Александре Артемьеве он 8 лет являлся заместителем главы района по промышленности и строительству. В 2015 году уже принимал участие в выборах главы родного улуса, но проиграл Николаю Архипову.

2. Известного бизнесмена и общественного деятеля, экозащитника Афанасия Алексеева («Японца»), который имеет корни с Амгинского улуса и за последние годы занимается экологическими проблемами района и республики. Он активно выступает против вырубки якутского леса в верховьях реки Амги на территории Алданского МР. Имеет в улусе поддержку общественных активистов и экозащитников.

3. Депутата Ил Тумэн по Амгино-Майскому одномандатному избирательному округу №31, крупного бизнесмена-единоросса Руслана Федотова.

4. Еще одного парламентария-единоросса (по Амгино-Майской региональной группе) — генерального директора ЛОРП Сергея Ларионова.

5. Действующую команду властей района.

Как видим, картина вырисовывается более чем интересная…

В то же время есть мнения, что как таковой команды в действующей районной власти нет. «Поэтому считать, что завтра на выборы вдруг встанет кто-то из сегодняшней администрации улуса, ошибочно», — говорит один эксперт.

Нет уверенности у отдельных экспертов и по поводу Афанасия Алексеева: «Японца мы ни разу не видели в Амге, какое там у него может быть влияние?».

А вот по поводу депутата Руслана Федотова соглашаются все: «Он обязательно выставит кого-то своего. И спонсирует его. Потому что в следующем году он планирует идти на второй срок в Ил Тумэн. Так что ему нужен будет свой глава улуса».

«Вернуться в улус мог бы сам Александр Артемьев, но он не из тех, кто «входит в одну реку дважды», даже если это – Амга, и бросает начатое на полпути. Он же сейчас руководит предприятием «Якутский скот». А вот его родственник — Михаил Артемьев, конечно, имея такой опыт, — реально готовый глава улуса. К тому же Михаил — работяга и настоящий мужик», — говорит еще один собеседник издания.

«Но ему может помешать фамилия: сразу скажут, мол, «опять Артемьевы!». Поэтому не исключено, что ставка ими на этих выборах может быть сделана на совершенно другого кандидата. И это может стать основной сюжетной интригой предстоящих Амгинских выборов», — размышляет он.

Общий вывод: в Амгинском улусе однозначно предстоят более чем сложные выборы. И внимание к ним будет особенно острым в свете того, что они будут локальными, не в общей массе, как сентябрьские.

К тому же исполкому «Единой России» нужно будет обязательно «отыграться» и добиться того, чтобы, несмотря на весь «перехлест» политических и экономических интересов сразу нескольких мощных сил и течений, хотя бы эти крупные выборы прошли спокойно, без громких скандалов. Ну и, разумеется, чтобы победу одержал официальный кандидат от правящей партии, победивший в праймериз (если эту процедуру будут проводить).

Но, согласитесь, сегодня нельзя исключать и того, что в Амгинском районе, как на прошедших нынче массовых муниципальных выборах, не может разыграться сценарий соседнего «Мегино-Исламского» улуса с «народным» кандидатом, как в 2018 году в Якутске. Но, как и в указанной современной кампании, с «оппозиционером» из молодого, «безбашенного» поколения.

Ведь «Джинна» уже выпустили «из кувшина». «Братьям Шамилям» нужны новые земли, новые территории. Для начала – соседние…