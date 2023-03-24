Амгинские школьники отправились в поход на 16 лошадях



Учащиеся школы села Эмиссы Амгинского района отправились на 16 лошадях по маршруту Эмиссы – Бетюнцы – Амга – Абага – Сасыл Сысы. В походе участвуют 12 старшеклассников и 4 взрослых. Руководитель экспедиции директор школы Гаврил Захаров. Автор проекта Николай Уваров, учитель предмета «Үрүҥ Уолан», занимается воспитанием юношей с 1990-х годов. Нынче из-за аномального снега экспедиция проходит по трассе. Проект направлен на то, чтобы научить юношей традиционным промыслам, управляться с лошадью, находиться на природе, сообщает тгк @yakutsk_news ссылкой на тгк @nvk_sakha

Фото: тгк @nvk_sakha Источник: тгк @nvk_sakha

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