Амгинские молодогвардейцы провели субботник по затарке зерна

16 сентября, активисты Амгинского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели субботник по затарке зерна.

Каждую осень начинается пора уборочной компании зерновых хозяйств Амгинского улуса. Так, во время субботника семь молодогвардейцев затарили и штабелировали 400 мешков зерна.

«Субботник – это отличная возможность показать любовь к своему городу и району не на словах, а на деле» — комментирует Артемьев Николай, активист АМО ВОО «МГЕР».