22.09.2022
17:49
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Происшествия

Амгинские энергетики восстановили опору, поврежденную комбайном

Энергетики Амгинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили опору магистральной линии электропередачи 10 кВ, поврежденную 21 сентября в результате наезда комбайном.

Во время осмотра действующей воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ «Булун», питающейся с подстанции «Покровка», 21 сентября в 21:00 бригадой амгинских энергетиков обнаружена переломанная пополам опора. Причиной повреждения стал наезд комбайна. В результате инцидента без электроснабжения остались жилые дома на участке Булун в которых проживает боле 50 человек.

Энергетики Амгинского РЭС в составе мастера Александра Алексеева, электромонтеров Николая Наумова, Александра Егорова, Василия Тимофеева и водителя Дениса Никонова выехали на место и с помощью специализированной техники восстановили поврежденную опору. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Энергетики вновь напоминают, что вблизи охранных зон объектов электросетевого хозяйства нужно быть максимально бдительными. Любое вмешательство в работу энергообъектов грозит не только штрафами, административной и уголовной ответственностью, но и жизни и здоровью.

Фото: Пресс-службы Центральных электрических сетей
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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