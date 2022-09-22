Амгинские энергетики восстановили опору, поврежденную комбайном

Энергетики Амгинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили опору магистральной линии электропередачи 10 кВ, поврежденную 21 сентября в результате наезда комбайном.

Во время осмотра действующей воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ «Булун», питающейся с подстанции «Покровка», 21 сентября в 21:00 бригадой амгинских энергетиков обнаружена переломанная пополам опора. Причиной повреждения стал наезд комбайна. В результате инцидента без электроснабжения остались жилые дома на участке Булун в которых проживает боле 50 человек.

Энергетики Амгинского РЭС в составе мастера Александра Алексеева, электромонтеров Николая Наумова, Александра Егорова, Василия Тимофеева и водителя Дениса Никонова выехали на место и с помощью специализированной техники восстановили поврежденную опору. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Энергетики вновь напоминают, что вблизи охранных зон объектов электросетевого хозяйства нужно быть максимально бдительными. Любое вмешательство в работу энергообъектов грозит не только штрафами, административной и уголовной ответственностью, но и жизни и здоровью.