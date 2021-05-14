Амгинец осужден за двойное убийство и умышленный поджог

Доказательства, собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) явились достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю села Бетюнцы. Он признан виновным в убийстве двух человек с целью сокрытия другого преступления (п.п. «а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ), а также умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 3 ноября 2020 года подсудимый пришел в гости к знакомым мужчине и женщине, где все трое начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья женщина ушла спать в комнату, а между мужчинами началась ссора на почве личных неприязненных отношений, вызванных отказом хозяином дома помянуть знакомого обвиняемого, с которым он отбывал наказание в местах лишения свободы.

Конфликт перерос в драку, и гость нанес ножом удар в грудную клетку потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени.

От шума проснулась сожительница погибшего, которая стала следующей жертвой. Подсудимый, понимая, что она может сообщить в правоохранительные органы о совершенном им убийстве, нанес женщине множественные удары ножом по различным частям тела. Позже эксперты насчитали на теле погибшей 30 травмирующих воздействий. Женщина скончалась на месте происшествия.

Совершив убийство знакомых, мужчина с целью сокрытия следов совершенного преступления поджег дом и скрылся с места преступления.

На следующий день он был задержан у себя дома и доставлен к следователю. Мужчина рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что очень разозлился на поведение потерпевшего. По ходатайству следователя он был взят под стражу.

Следствием проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, результаты которого легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда от 14 мая 2021 года он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, он обязан оплатить моральный вред потерпевшим в количестве 2 миллионов рублей.