Амгинец наказан за мошенничество с субсидиями

Прокуратура Амгинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего председателя одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, находясь в должности председателя кооператива, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в целях получения субсидии предоставил в администрацию района документы с заведомо ложными сведениями о строительстве силосной траншеи на территории сельскохозяйственного кооператива и понесенных в связи с этим затратах.

В результате подсудимым из бюджета Амгинского района получена субсидия в размере 630 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, признания подсудимым своей вины, возмещения в полном объеме причиненного ущерба приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.