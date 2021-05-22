Как встречают начало лета в Саха сирэ

Амгинские фермеры уже на сайылыках. С днем сайлыка поздравил якутян на своей странице в Инстаграм глава Амгинского улуса Николай Архипов: «Поздравляю всех наших фермеров с переездом на сайылыки. Это важное событие для вас, особенно, после затяжной и непростой зимовки, которая была в этом году. » Несмотря на сложности 100% хозяйств Амгинского улуса уже переехали на летники. В улусе 25 сайылыков. Четыре современные, полностью оборудованные хозяйства общей стоимостью 4 млн. рублей были построены на гранты Минсельхоза республики.

В первый день лета положено пробовать первую уточку. Суп из этой птицы — главное событие праздничного дня. По традиции — приготовил, поставил на стол, выложил в соцсети. Все по правилам!

Как приготовить утиный суп? Тоже узнаем из соцсетей.

Николин день символизирует радость людей, переживших суровую и долгую якутскую зиму. В этот день положено не только самим угощаться, но и делиться едой и добычей.

Председателя Совета ветеранов Октябрьского округа Валентину Иннокентьевну Петрову традиционно каждый год угощают молодые депутаты Якутской городской думы @alexey_osipov и @pavlov.step

Кроме наваристого супчика на праздничном столе первостепенное блюдо — оладьи. Символ солнечного тепла, домашнего уюта. Заодно у председателя молодежного правительства Якутии Василины Лукиной узнаем, как называются по якутскому календарю месяцы.

Можно не просто выложить в Инстаграм фотографии праздничного стола, а поучаствовать в конкурсе. Себя показать, на других посмотреть. Культурно-оздоровительный центр «Пульс» объявил фотоконкурс по трем номинациям. Для участия нужно выложить сегодня, с 12 ч. до 21 ч., фотографии, победителям обещают призы.

И именно сегодня должна начать куковать кукушка, провозглашая начало лета. Сложная птица. Поймал ее в кадр фотограф — любитель Савва Аргунов.